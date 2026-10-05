Во Франции украли одну из самых дорогих книг с обложкой Сальвадора Дали
Книга весит 210 килограммов, а ее владелец приобрел произведение за несколько миллионов евро.
Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире — «Апокалипсис» Жозефа Форе — похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной Франции. Об этом сообщило радио Ici.
Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября. Книга выставлялась в городском центре современного искусства, основанном ее владельцем Кристианом Карутзосом. Обстоятельства похищения не уточняются, расследование поручено жандармерии Клермон-Феррана.
«Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», — заявил Карутзос.
Галерист Жозеф Форе создал книгу в 1958–1961 годах по благословению папы римского Иоанна XXIII. В основу произведения легло «Откровение Иоанна Богослова» — последняя книга Нового Завета, известная также как «Апокалипсис».
В работе участвовали около пятнадцати известных художников и писателей, включая Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина. Бронзовую обложку создал Сальвадор Дали. Она весит 150 килограммов при общей массе книги в 210 килограммов.
При выходе издание оценивали в 100 миллионов старых франков. По данным региональной газеты Ouest-France, в 2003 году Карутзос купил его на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 1 окт
- «Насильно заставляю себя»: Уколова раскрыла свой утренний ритуал
- 23 сент
- Станет паломником: Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр»
- 18 сент
- Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы
- 16 сент
- Королевская семья боится правды? Украли новые мемуары о принцессе Диане
- 11 сент
- Наживается на смерти сестры? Брат принцессы Дианы выпустил книгу о ней
- 31 авг
- Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна
- 26 авг
- Меньше книг в рюкзаке: зачем школьнику электронная книга и кому она нужна
- 24 авг
- Дата-центры «крякнут», а книги останутся: как прошел фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге
- 24 авг
- Фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге посетили 70 тысяч человек
- 20 авг
- Более 30 тонн книг привезут из РФ и Белоруссии на фестиваль «Красная строка»
73%
Нашли ошибку?