Во Франции украли одну из самых дорогих книг с обложкой Сальвадора Дали

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 845 0

Книга весит 210 килограммов, а ее владелец приобрел произведение за несколько миллионов евро.

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

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Тема:
Книги

Одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире — «Апокалипсис» Жозефа Форе — похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной Франции. Об этом сообщило радио Ici.

Фото: ВКонтакте

Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября. Книга выставлялась в городском центре современного искусства, основанном ее владельцем Кристианом Карутзосом. Обстоятельства похищения не уточняются, расследование поручено жандармерии Клермон-Феррана.

«Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», — заявил Карутзос.

Галерист Жозеф Форе создал книгу в 1958–1961 годах по благословению папы римского Иоанна XXIII. В основу произведения легло «Откровение Иоанна Богослова» — последняя книга Нового Завета, известная также как «Апокалипсис».

В работе участвовали около пятнадцати известных художников и писателей, включая Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина. Бронзовую обложку создал Сальвадор Дали. Она весит 150 килограммов при общей массе книги в 210 килограммов.

При выходе издание оценивали в 100 миллионов старых франков. По данным региональной газеты Ouest-France, в 2003 году Карутзос купил его на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

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