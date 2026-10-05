Немецкие оппоненты дали Фридриху Мерцу прозвище «канцлер Украины»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Поводом для появления такой клички стала непрекращающаяся поддержка Киева.

Когда Мерц прекратит поддержку Украины

Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

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Политические оппоненты канцлера Германии Фридриха Мерца прозвали его «канцлером Украины» из-за поддержки Киева. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

По словам эксперта, Мерц знает, что многие жители страны не поддерживают его позицию. Но результаты опросов не заставляют канцлера менять свой курс.

Еще во время тайной поездки в Киев Мерц говорил, что несогласен с мнением большинства немцев по украинскому вопросу.

В Германии сейчас нет единого мнения по поводу помощи Киеву. Жители востока страны чаще выступают за переговоры и прекращение поддержки Украины. На западе считают, что у Киева еще есть шансы в конфликте.

Рар также отметил роль немецких СМИ. По его словам, большинство крупных изданий поддерживают Украину, и эта тема остается одной из главных в немецком информационном поле.

«Не проходит и дня, чтобы украинская тема не была главной, а 90% главных СМИ стоят на поддержке Украины. Это как священная война для них», — заявил Рар.

Политолог считает, что в ближайшее время Мерц не изменит свою позицию по Украине и России. По его мнению, сделать это канцлера может заставить только серьезный энергетический кризис в Германии.

Такой сценарий, по словам политолога, возможен уже этой зимой, если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фридрих Мерц заявил о готовности Германии обсуждать пути завершения конфликта на Украине после прекращения боевых действий. Канцлер также призвал Владимира Путина к переговорам.

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