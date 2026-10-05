Силы ПВО за день сбили более 340 беспилотников над регионами России

Российские силы ПВО в течение 12 часов перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Орловской областями, Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Республикой Крым, а также над Черным морем.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует для ударов как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона выпустили почти десять тысяч беспилотников. Большинство из них силы ПВО сбили на дальних подступах к столице, еще 862 аппарата уничтожили непосредственно перед подлетом к Москве.

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