Видео: Жуткие подробности ДТП в Петербурге, где погибла многодетная мать

Страшная авария произошла этой ночью в Петербурге. На пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил супружескую пару. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения. Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте. Ее муж чудом остался жив.

«Жена вырывается из руки и назад. Он как раз в эту сторону, мимо меня ее подцепляет и пополам разрывает на глазах. Вот все», — поделился жуткими подробностями очевидец.

После столкновения машина врезалась в иномарку. Находившиеся в ней пассажиры, женщина и годовалый ребенок получили серьезные травмы. Пострадал и сам виновник аварии. У погибшей женщины остались трое детей.