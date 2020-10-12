Научный прорыв: Участники фестиваля в Сочи готовят к запуску космический спутник
В Краснодарском крае проходит фестиваль «Сириус».
Фото, видео: ВКонтакте @siriusdeti; 5-tv.ru
Настоящий прорыв на фестивале науки «Сириус» в Сочи — участники готовят к запуску на орбиту космический спутник! Одна из лучших научных площадок страны собрала три тысячи школьников.
За два дня — больше сотни разных мероприятий. В их числе — лекции профессоров Российской академии наук и даже Нобелевских лауреатов.
Организаторы уверены: именно такими совсем скоро станут все российские школы. Корреспондент Марина Кравцова увидела будущее российского образования. Подробнее в видеорепортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин стал наставником суперфиналистки конкурса «Лидеры России».
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