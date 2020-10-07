Мишустин стал наставником суперфиналистки конкурса «Лидеры России»

Михаил Мишустин встретился с одной из суперфиналисток конкурса «Лидеры России» — Людмилой Некрасовой. Проект предоставляет победителям уникальные возможности. Некрасова — преподаватель биологии и директор лицея из Новосибирска будет стажироваться в правительстве. Ее наставник — российский премьер, который считает, что и сам сможет многому научиться у потомственного педагога.

«Мне было бы очень интересно с вами и поговорить, и узнать ваше мнение о том, какие шаги необходимо делать для совершенствования системы просвещения в Российской Федерации» — отметил глава правительства.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Больше сорока процентов победителей в этом году представляют сферу образования и науки.