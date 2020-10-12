Мать с двумя детьми погибла при пожаре в жилом доме в Якутске

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Карина Бернтгольц
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Еще один ребенок пострадал. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

Мать с двумя детьми погибла при пожаре в жилом доме в Якутске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Женщина с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Якутске. Пламя вспыхнуло в двухэтажном здании на улице на улице Степанова. Экстренно прибывшие на вызов сотрудники МЧС эвакуировали всех жильцов из дома. Позже мать и два ребенка скончались. Еще один малыш получил травмы. Тяжесть его состояния уточняется.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике, площадь возгорания составила 45 квадратных метров, причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС. С родственниками погибших работают психологи. Обстоятельства ЧП уточняются.

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