Мать с двумя детьми погибла при пожаре в жилом доме в Якутске
Еще один ребенок пострадал. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Женщина с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Якутске. Пламя вспыхнуло в двухэтажном здании на улице на улице Степанова. Экстренно прибывшие на вызов сотрудники МЧС эвакуировали всех жильцов из дома. Позже мать и два ребенка скончались. Еще один малыш получил травмы. Тяжесть его состояния уточняется.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике, площадь возгорания составила 45 квадратных метров, причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС. С родственниками погибших работают психологи. Обстоятельства ЧП уточняются.
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