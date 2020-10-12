Эксперты онлайн-сервиса путешествий рассказали, как сэкономить при покупке билета на поезд. По словам специалистов Tutu.ru, стоимость проезда на верхних полках в купейных вагонах, как правило, отличается на несколько сотен рублей в меньшую сторону. Проездные документы на такие места часто можно приобрести в ходе различных распродаж и акций. Эксперты рекомендуют при поездках с детьми до десяти лет покупать оформлять нижнюю полку на ребенка, а верхнюю на себя.

Отмечается, что самые дешевые билеты на поезда, которые отправляются посреди ночи или рано утром с понедельника по четверг. Самая высокая стоимость проезда в пассажирских составах с вечера пятницы и до завершения выходных.

Большая часть поездов дальнего следования, включая скорые, имеет дифференцированную систему цен. Стоимость билетов на них напрямую зависит от сезона, дней недели и количество уже купленных мест.

Сэкономить порядка 20% от стоимости проездного документа можно выбрав невозвратный тариф. Такие опции обычно включены на места в сидячих вагонах, купе, СВ и люкс. Несмотря на это, пассажир в ряде случаев имеет право получить назад деньги по невозвратному билету. В частности, затраты возместят при отмене поезда, длительной задержке или занятом купленном месте. К слову, болезнь или смерть путешественника также является основанием для возврата билета.

Билеты на пассажирские составы, следующие по новым маршрутам, в течение первых нескольких недель могут реализовываться со скидкой до 50%.

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