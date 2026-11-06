Скидки заманят в ловушку: как не спустить всю зарплату перед Новым годом

Лишних трат перед Новым годом поможет избежать заранее составленный список

Перед Новым годом особенно легко потратить больше, чем планировалось. В магазинах появляются праздничные витрины, скидки и специальные предложения, а привычный поход за несколькими продуктами может закончиться полной корзиной ненужных вещей.

Кажется, что до праздника осталось совсем немного и купить нужно все и сразу. Но именно в такой ситуации особенно легко поддаться импульсу. Как сохранить деньги и не отказаться при этом от приятных праздничных покупок? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не идите в магазин без списка

Самый простой способ купить лишнее — отправиться за покупками без четкого плана. Особенно перед праздниками, когда ассортимент буквально подталкивает добавить в корзину что-нибудь «к Новому году».

Перед походом в магазин или оформлением заказа составьте список. Лучше разделить его на несколько частей: продукты, подарки, праздничный декор, одежда и другие необходимые вещи.

Если товара нет в списке, не стоит автоматически добавлять его в корзину.

Дайте себе время на раздумья

Импульсивная покупка часто происходит по принципу: увидел — понравилось — сразу оплатил.

Попробуйте изменить эту последовательность. Если речь идет не о необходимой вещи, отложите покупку хотя бы на несколько часов. Для дорогих товаров можно установить более длительный срок — например, сутки.

За это время первоначальное желание нередко проходит. А если вещь действительно нужна, через день вы сможете вернуться к ней уже без праздничного ажиотажа.

Не верьте каждой скидке

Перед Новым годом количество акций резко увеличивается. Но слово «скидка» само по себе не означает, что покупка выгодная.

Перед тем как положить товар в корзину, спросите себя: «Купил бы я это, если бы на него не было скидки?»

Если ответ отрицательный, велика вероятность, что вы заинтересовались не самой вещью, а предложением магазина.

Особенно осторожно стоит относиться к акциям, которые создают ощущение срочности: «только сегодня», «осталось два товара», «последние часы распродажи».

Отделите подарки от покупок для себя

Праздничные расходы легко смешиваются. Сначала человек покупает подарки родственникам, потом решает, что ему тоже нужна новая одежда, затем добавляет косметику, аксессуары и товары для дома.

Чтобы не потерять контроль, заранее определите отдельную сумму на подарки и отдельную — на личные покупки.

Если деньги на подарки уже распределены, не стоит использовать их для спонтанной покупки, которая просто понравилась в магазине.

Не покупайте продукты «на всякий случай»

Перед Новым годом особенно легко перебрать с продуктами. Кажется, что праздничный стол должен быть максимально разнообразным, поэтому в корзине оказываются несколько видов сыра, десятки закусок, сладости, соусы и продукты, которые в обычной жизни семья практически не покупает.

Заранее составьте меню и список продуктов под конкретных блюд. Это поможет понять, сколько понадобится еды на самом деле.

Такой подход полезен не только для кошелька. Чем меньше лишних продуктов окажется дома, тем меньше вероятность, что они останутся после праздников или будут выброшены.

Уберите сохраненные данные карты

Чем проще оплатить покупку, тем меньше времени остается на размышления.

Если банковская карта сохранена во всех интернет-магазинах, покупка иногда занимает несколько секунд. Для дорогих или необязательных вещей можно специально усложнить этот процесс: не хранить данные карты и каждый раз вводить их заново.

Несколько лишних действий дают возможность остановиться и еще раз подумать, нужна ли вам эта покупка.

Не ходите по магазинам ради настроения

Перед праздниками покупки могут становиться способом развлечься или поднять настроение. Человек заходит на маркетплейс «просто посмотреть», а через несколько минут уже оформляет заказ.

Если вы замечаете за собой такую привычку, попробуйте заменить просмотр магазинов другим занятием. Прогулка, встреча с друзьями, фильм или подготовка к празднику могут дать те же эмоции без новых расходов.

Особенно важно не открывать приложения магазинов просто от скуки. Чем меньше времени вы проводите среди предложений и рекомендаций, тем меньше соблазнов появляется.

Заведите правило «одна вещь — одна причина»

Перед покупкой задайте себе несколько простых вопросов:

Мне это действительно нужно?

Для чего я буду этим пользоваться?

У меня уже есть что-то похожее?

Я купил бы это по полной цене?

Куда я потрачу эти деньги, если откажусь от покупки?

Если на несколько вопросов подряд нет четкого ответа, покупку лучше отложить.

Праздник не обязан быть дорогим

Новогоднее настроение не обязательно создавать с помощью большого количества новых вещей. Иногда достаточно привычной еды, нескольких украшений, красивой сервировки и времени с близкими.

Поэтому перед каждой праздничной покупкой полезно отделять желание сделать праздник приятнее от желания купить очередную вещь.

Если заранее установить бюджет, составить списки и не принимать решение сразу, остановить импульсивные покупки становится значительно проще. А деньги, которые удалось сохранить, можно оставить на важные расходы уже после праздников.

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