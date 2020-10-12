Расследование факта разлива нефти в Красноярске Бастрыкин взял под личный контроль

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за разлива топлива на реке Ангара. Его расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ЧП произошло на барже, на борту которой дала течь цистерна. По предварительным данным, в реку вылилось полтонны солярки. Сейчас следователи осматривают место происшествия, проводят обыски у компании-перевозчика, допрашивают ее руководство и команду судна. На реке установили боновые заграждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали микроводоросли причиной массовой гибели животных на Камчатке.