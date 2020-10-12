Ученые назвали микроводоросли причиной массовой гибели животных на Камчатке

В Российской академии наук (РАН) категорически исключили версию химического загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Такое заявление сделал вице-президент РАН Андрей Андрианов в ходе онлайн-пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня».

«Постепенно в результате проведенных анализов техногенная версия отходила на второй план, поскольку и в исследованиях наших научных подразделений, и в лабораториях Росприроднадзора, Роспотребнадзора и так дальше получалась достаточно сходная информация, что ни по каким химическим веществам, которые могли бы представлять опасность, нет существенного превышения ПДК», — цитирует ученого РИА Новости.

Андрианов сообщил, что в водах Тихого океаны были найдены элементы химических веществ, но они превышали пределы допустимой концентрации в настолько минимальном количестве, что это никак не могло спровоцировать столь массовую гибель животных, которая была ранее зафиксирована. Причиной же произошедшего в РАН назвали цветение микроводорослей Gymnodinium. Во время этого ими были выделены токсины, которые и превратили побережье Камчатки в мертвую зону. Академик добавил, что интенсивность вредоносных цветений давно находится в зоне интересов науки. Ученые давно изучают эти процессы в северной части Тихого океана и вышеуказанный процесс нарастает из-за климатических изменений.

Загрязнение вод Тихого океана было обнаружено на пляжах Камчатки местными серферами в конце сентября 2020-го. Они пожаловались, что после купания у них слезились и опухали глаза, а на коже появлялось раздражение. Тогда забор проб воды показал превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. Пострадала от загрязнения и местная фауна — морские звезды, ежи, осьминоги стали выбрасываться на сушу в попытках спастись из отравленной воды.