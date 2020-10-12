Обнулять или не обнулять: эксперты спорят о штрафах для автомобилистов

Госдума хочет простить водителей, превышающих скорость. Автомобилисты, которые вовремя оплачивают штрафы, смогут избежать ужесточения наказания за повторное нарушение. Соответствующие поправки сейчас обсуждают депутаты.

По их мнению, такое обнуление поможет увеличить собираемость штрафов. Но эксперты уже бьют тревогу: дорожная амнистия может развязать руки злостным нарушителям.

Не станут ли российские дороги опаснее в результате послаблений, разбирался Андрей Захаров.

«Далеко не надо ходить. Вот сама камера. Мимо нее сейчас проезжаем».

Следить за камерами приходится и водителям с 17-летним стажем. Тем более если под капотом у твоего с виду простого седана американский турбированный двигатель в 180 лошадиных сил.

«Бывает движешься в потоке, например, и приходится вынуждено нарушать. Либо попадаешь под какие-то камеры, которые находятся в зоне ремонта дороги, когда ты на подсознании привык ездить на одной и той же скорости», — говорит водитель Александр Гольберг.

Александр из Петербурга считает себя законопослушным автомобилистом, но меньше пяти штрафов в год за превышение выходит редко. В этом пока только один, но и с ним, говорит, не застрахован от куда более жестких санкций. За повторный проступок.

«Каждый раз, выезжая на дорогу, есть риск не только на ходу, а даже просто стоишь в неположенном месте», — поясняет мужчина.

Чрезмерную строгость закона в отношении добросовестных плательщиков штрафов за превышение скорости решили исправить депутаты. В новой редакции административного кодекса предлагают обнулять нарушения ПДД, выявленные с помощью камер. То есть следующее аналогичное нарушение не будут считать повторным. Если, конечно, вовремя уплачен штраф.

В течение одного года штраф, даже уплаченный автолюбителем, может стать отягчающим обстоятельством. То есть в следующий раз за подобное нарушение можно даже лишиться прав. Причем неважно сидел ли автовладелец за рулем или в пассажирском кресле.

«Если у вас десять машин и вы занимаетесь прокатным бизнесом, то, когда дойдет до привлечения в суде какой-то ответственности, где будет рамка между лишением свободы и штрафом или домашним арестом, то судья посмотрит „200 нарушений за два года… Да, какая тебе свобода, тебя вообще пожизненно нужно посадить!“», — поясняет юрист, член общественного совета ГУ МВД по Ленобласти Алексей Койотов.

По мнению депутатов, обнуление решит эту проблему и поспособствует собираемости штрафов.

«В 2019 году было выявлено 105 миллионов правонарушений. Из них львиная доля около 100 миллионов постановлений. Это как раз и есть превышение скорости от 20 до 40 км в час!» — говорит депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин.

По такой логике, даже при минимальной сумме штрафа в 500 рублей бюджет пополнится на очень кругленькую сумму. Но некоторые эксперты все же боятся, что такое обнуление скорее зажжет зеленый свет патологическим нарушителям ПДД. Ведь даже на первый взгляд превышение на какие-то пару десятков километров могут сыграть роковую роль и из простого превратить ДТП в тяжкое с жертвами и значительным ущербом.

«Будет работать такая логика — если автовладелец водитель нарушает, но вовремя со скидкой оплачивает эти штрафы, то в такой ситуации он не является систематическим нарушителем», — поясняет руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Однако законодатели напоминают, что обсуждаемое послабление точно не распространится на грубые нарушения — езду в нетрезвом виде или на красный, превышение скорости более 40 километров, движение по встречке или в авто не прошедшем регистрацию. Еще один спорный момент: будут ли граждане после нововведения охотнее оплачивать нарушения?! Ведь государству штрафы до двух тысяч невыгодны, если их приходится взыскивать приставам. Их услуги куда дороже.

«У нас есть категория людей, которая вообще принципиально не платит. Только в исключительных случаях, когда там машину арестовывают. Ну я боюсь, что многие начнут регистрировать на пожилых родителей машины, у которых нет водительских удостоверений, на детей…» — полагает зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Обнулять или не обнулять?!» депутаты скорее всего в эту осеннюю сессию решить уже не успеют. Из-за пандемии сроки обсуждения поправок сдвинулись. А вот простые автолюбители, к примеру, Александр был бы рад индульгенции за не самые серьезные нарушения ПДД. Хоть и честно признает — большинство из них совершил по своей собственной вине.

«Когда я готов заплатить штраф, чтобы доехать до своего клиента, здесь я потеряю меньше, чем допустим я буду плестись», — резюмирует Александр.