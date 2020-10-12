Двухэтажный поезд открыл движение по новому мосту в Мурманске

Эфирная новость 24

Движение было прервано после обрушения моста в конце мая 2020 года.

Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев; 5-tv.ru

В Мурманске сегодня запустили пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола. Прежняя переправа обрушилась из-за паводка еще в конце мая.

Первым по новым путям прошел двухэтажный пассажирский состав сообщением «Мурманск — Петербург». Мост построен в рекордные сроки, работы шли круглосуточно. В отличие от старого, новое сооружение не имеет опор, установленных непосредственно в русле реки.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.02
-0.01 91.00
0.28
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

21:44
Кто угрожает убийством солистке группы «Рефлекс» Ирине Нельсон?
21:33
Для чего в России хотят вернуть налог на бездетность?
21:21
«Не святой»: Пресняков раскрыл новые подробности разрыва с Орбакайте
21:11
Двухэтажный поезд открыл движение по новому мосту в Мурманске
20:56
СК РФ опубликовал видео из квартиры подозреваемого в расстреле людей
20:46
Прохор Шаляпин вернулся к 65-летней Ларисе Копенкиной?

Сейчас читают

«Мы на колени упали»: очевидица о кровавой бойне под Нижним Новгородом
Ранил бабушку, затем расстрелял людей на остановке: подробности кровавой бойни
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок