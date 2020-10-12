Двухэтажный поезд открыл движение по новому мосту в Мурманске
Движение было прервано после обрушения моста в конце мая 2020 года.
Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев; 5-tv.ru
В Мурманске сегодня запустили пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола. Прежняя переправа обрушилась из-за паводка еще в конце мая.
Первым по новым путям прошел двухэтажный пассажирский состав сообщением «Мурманск — Петербург». Мост построен в рекордные сроки, работы шли круглосуточно. В отличие от старого, новое сооружение не имеет опор, установленных непосредственно в русле реки.
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