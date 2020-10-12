Двухэтажный поезд открыл движение по новому мосту в Мурманске

В Мурманске сегодня запустили пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола. Прежняя переправа обрушилась из-за паводка еще в конце мая.

Первым по новым путям прошел двухэтажный пассажирский состав сообщением «Мурманск — Петербург». Мост построен в рекордные сроки, работы шли круглосуточно. В отличие от старого, новое сооружение не имеет опор, установленных непосредственно в русле реки.