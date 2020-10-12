А как же Алибасов? Суд постановил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной

Троицкий суд Москвы постановил вернуть столичную квартиру Лидии Федосеевой- Шукшиной. Об этом рассказал PR-директор ее супруга Алибасова Вадим Горжанкин.

Адвокат продюсера группы «На-На» заявил, что для оспаривания этого решения суда есть все основания. Его клиент сможет это сделать в течение 30 дней.

Однако сам Алибасов пока не решил, будет ли это делать, так как он всегда заявлял, что жилплощадь принадлежит его жене.

Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники. Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но позже элитные апартаменты оказались арестованы.