А как же Алибасов? Суд постановил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной

|
Нюра Незванова
30

По словам адвоката Бари Алибасова, есть все основания для оспаривания этого решения.

А как же Алибасов? Суд постановил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Троицкий суд Москвы постановил вернуть столичную квартиру Лидии Федосеевой- Шукшиной. Об этом рассказал PR-директор ее супруга Алибасова Вадим Горжанкин.

Адвокат продюсера группы «На-На» заявил, что для оспаривания этого решения суда есть все основания. Его клиент сможет это сделать в течение 30 дней.

Однако сам Алибасов пока не решил, будет ли это делать, так как он всегда заявлял, что жилплощадь принадлежит его жене.

Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники. Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но позже элитные апартаменты оказались арестованы.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

14:08
Лавров обратил внимание на неполное соблюдение прекращения огня в Карабахе
14:00
Главы МИД Евросоюза согласовали санкции против Александра Лукашенко
13:55
А как же Алибасов? Суд постановил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной
13:53
«Видите, она меня не боится!» — Бабкина рассказала о знакомстве с Зыкиной
13:36
Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки, попросил «средство от сердца»
13:35
У одного из теннисистов St.Petersburg Open обнаружен коронавирус

Сейчас читают

Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок