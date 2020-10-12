«Гассиева считаю фаворитом»: промоутер о бое россиянина с Джонсоном

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился ожиданиями от предстоящего поединка экс-чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева и бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Кевина Джонсона.

По словам функционера, у российского боксера во время боя с американцем могут возникнуть некоторые затруднения. Камил Гаджиев считает, что дебют Мурата Гассиева в супертяжелом весе станет для него испытанием.

«Очень ожидаемый поединок. Кто-то говорит, что для Гассиева это будет легкая прогулка, но я так не считаю. Во-первых, Мурат дебютирует в супертяжелом весе, а это всегда испытание, другие габариты, другая мощь. Во-вторых, Мурат давно не был в ринге, два года простоя, это не маленький срок. В-третьих, Кевин Джонсон, несмотря на то, что в последних поединках ему не всегда сопутствовала удача, это по-прежнему очень крепкий орешек — все еще сильный, все еще бьющий, очень опытный», — сказал Камил Гаджиев.

Глава промоутерской компании подчеркнул, что сам намерен смотреть бой Мурата Гассиева и Кевина Джонсона. Фаворитом для Камила Гаджиева по ряду причин является российский спортсмен. Функционер призвал не обращать внимание на треш-ток, которое разгорелось между боксерами.

«Уверен, что и тот, и другой основные аргументы приготовили на день боя», — заключил Камил Гаджиев.

Турнир, который устраивает Федерация бокса РФ, запланирован на 31 октября в Сочи. Главным событием вечера должен стать поединок за титул чемпиона по версии WBA International между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном. Состав и мейн-кард находятся на стадии формирования.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 июля 2018 года) противником Мурата Гассиева был Александр Усик. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе текущего года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

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