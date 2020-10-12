Пренебрежительно высказываться о людях из-за их профессии — некорректно. Такую оценку словам актрисы Настасьи Самбурской о пожарных дал продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru. Ранее девушка уничижительно отозвалась о представителях ряда профессий, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram — могла бы она выйти замуж за пожарного или следователя.

«Просто она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается — пожарный он или дворник. Каждый человек имеет право на жизнь и на рост. Но пренебрегать и небрежно высказываться в адрес того или иного человека из-за его профессии, это некорректно», — заявил Пригожин.

По его мнению, люди в последнее время стали забывать о том, что без ряда профессий обществу было бы сложно существовать. И не мешало бы почаще отдавать дань уважения тем, кто занимается спасением человеческих жизней.

«Я считаю, что все профессии важны и нужны. Если все будут блогерами, такими как Настя, и будут просто языком чесать, то у нас некому будет заниматься медициной, строить дороги. Не всем в этой жизни дано быть актерами, блогерами. Люди вообще забыли о профессиях. Но я думаю, что пандемия огромное число людей все-таки приведет в чувство. Я благодарен всем пожарным, врачам, дворникам. Мы должны просто кланяться до земли людям, которые за копейки защищают нашу жизнь, охраняют ее», — призвал Пригожин.

Ранее Настасья Самбурская в ответ на вопросы пользователей привела статистику зарплат пожарных в регионах страны. Она заявила, что жить с человеком, который зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, ей будет просто не на что, а обеспечивать мужчину ради любви она не намерена. Как писал 5-tv.ru, на данный момент актриса не замужем, но не так давно она показала в социальных сетях своего возлюбленного. Сколько он зарабатывает, и кем трудится, она предпочла умолчать.