«Я им дорожу»: Настасья Самбурская впервые показала своего возлюбленного

Актриса Настасья Самбурская показала своим подписчикам в Instagram фото своего возлюбленного. До этого она избегала ответов на вопросы о личной жизни и никогда не публиковала его снимков.

На фото мало что можно разглядеть — лицо мужчины Самбурская предусмотрительно закрыла.

«Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу», — написала она в ответ на вопрос, не одиноко ли ей жить одной работой.

Instagram @samburskaya

Таким образом, она раскрыла перед фанатами карты — мужчина есть. Кто он — пока не сказала. По фото видно, что это молодой человек с приятной улыбкой и небольшой растительностью на лице.

Возможно, в ближайшее время Самбурская покажет и новые снимке в обществе возлюбленного. Но может быть и наоборот. Она известна своим резким характером, часто вступает в конфликты в ответ на неуместные, с ее точки зрения, вопросы.

В прошлом у Настасьи Самбурской был неудачный опыт отношений. Старшеклассник солгал ей о своем возрасте, а потом «слил» историю их встреч журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал, как Самбурская отреагировала на предложение хирурга уменьшить кривизну ног.