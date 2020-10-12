Гассиев пригласил дерзкого боксера из США в Северную Осетию

Экс-чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев, которому 31 октября предстоит схватка за титул чемпиона по версии WBA International с американцем Кевином Джонсоном, пригласил дерзкого оппонента в Северную Осетию.

В ответ на заявления бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, что якобы россиянин боится выйти с ним на ринг, Мурат Гассиев ответил, что все свои доводы приведет в ходе поединка. По всей видимости, запугать 27-летнего уроженца Владикавказа перед боем американцу не удалось.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю с друзьями. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге! На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге», — сказал Мурат Гассиев.

Турнир, который устраивает Федерация бокса РФ, запланирован на 31 октября в Сочи. Главным событием вечера должен стать поединок за титул чемпиона по версии WBA International между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном. Состав и мейн-кард находятся на стадии формирования.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 июля 2018 года) противником Мурата Гассиева был Александр Усик. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе текущего года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Гассиева и Джонсона.