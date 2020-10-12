Какие травмы получила Шульженко после встречи с Тарзаном и что грозит стриптизеру за рукоприкладство?

За что Сергей Глушко может оказаться в тюрьме? Кто угрожает его любовнице? Из-за чего от нее отвернулись родственники? И почему девушка боится идти к врачу, чтобы подтвердить беременность? Эксклюзивное интервью Анастасии Шульженко! Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Новость о том, что Сергей Глушко изменил Наташе Королевой с молодой актрисой, потрясла страну несколько недель назад. Поклонники были в шоке, ведь звездная пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

«Это сделал я. И отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь», — записал обращение к фанатам Тарзан.

Знакомые пары говорят, что обиженная Королева специально не взяла неверного мужа с собой на гастроли по городам России. Вместо Тарзана с Натальей выступал сын Архип. В СМИ попала информация, что Шульженко пыталась попасть в гримерку к Сергею Глушко. Но артист разговаривать с ней категорически отказался, даже оттолкнул от себя.

СМИ пишут: стриптизер может получить за свои действия тюремный срок!

«Глушко будет отвечать за то, что нанес повреждения своими агрессивными действиями моей доверительнице. Закрытая черепно-мозговая травма — это как минимум», — рассказал адвокат Анастасии Шульженко Вадим Лялин.

Ситуация осложняется еще и тем, что Шульженко, возможно, ждет от него ребенка!

«Я сделала тест. Он у меня был положительным. Потом, мы сделали другой тест, он оказался отрицательным. Я не знаю, какому тесту доверять», — рассказывает Анастасия Шульженко.

Подтвердить или опровергнуть ее слова может визит к врачу. Но Анастасия отказывается от всех медицинских манипуляций! Она так напугана, что во всем видит подвох:

«Может быть там окажется очередная поклонница творчество госпожи Порывай. Какой-нибудь врач. Откуда я знаю. Я не готова рисковать. Своим ребенком. Поэтому я не пойду в больницу».

После того, как Анастасия Шульженко рассекретила свои отношения с Тарзаном, жизнь актрисы превратилась в настоящий ад. Ее осыпают проклятиями и желают смерти! Девушка боится, что кто-то из особо ярых недоброжелателей перейдет от слов к действиям. Не выдержав травли, Шульженко решила уехать домой, в Новороссийск. Надеялась, поддержка близких поможет ей пережить это сложное время. Но, к своему удивлению, и там столкнулась с негативом.

«Родная сестра пишет мне: „Ты овца ******, пошла ты на ***“, и дальше все по тексту».

Из-за истории с кражей Анастасия потеряла работу менеджера в клубе:

«На всю страну меня обвиняют, что я украла пять миллионов. А у меня постоянно проходили через меня крупные суммы денег. Начальство, которое меня не знает, они сказали отстранить меня».

А ведь полтора года назад ничто не предвещало беды. Подруга Милана пригласила Настю на выступление знаменитого Тарзана. Она знала артиста лично и пообещала проход за кулисы.

«Сережа всегда для меня был таким идеалом», — признается Анастасия.

После шоу-программы, Сергей пригласил подруг продолжить вечер у себя дома. Девушки согласились. Так, по словам Анастасии, начался их роман:

«Мы встречались когда как. Иногда раз в месяц. Иногда раз в полтора месяца. Иногда чаще».

Полтора года они хранили отношения в тайне. Знала об этой связи только Милана.

«Я все время думаю: боже, если сейчас придет Королева, то все. Убьют в первую очередь меня. Хотя я никому ничего там домкратом не поднимаю и никому ноги не расставляю. Но факт остается фактом, потому что Наташа меня знает», — говорит Мила Нова.

Анастасия делится: она, в отличие от подруги, гнева Королевой не боялась. Ведь любовник вел себя как мужчина, не обремененный штампом в паспорте:

«У меня была надежда, что все равно он будет моим. Может быть я сама себе ее придумала, но те слова которые он мне говорил, то как он относился, то как мы вот общались».

По словам актрисы, Сергей часто вел с ней разговоры по душам:

«Он обмолвился, что Наташа для него счастливый билет. Это как выигрыш в лотерею. То есть она дает ему просто блага какие-то и из-за этих благ он с ней».

По словам Шульженко, из-за пандемии они с Тарзаном не виделись несколько месяцев. А потом состоялось то самое свидание, после которого жена артиста обвинила соперницу в краже денег и драгоценностей.

«Это до десяти лет лишения свободы. В зависимости от личности подсудимый, степени влияние ее на общество, того преступление которое она совершила наличии смягчающих обстоятельств, наличии отягчающих наказаний», — говорит адвокат Владимир Вагнер.

Анастасия свою вину полностью отрицает:

«Единственное, что я украла у Наташи, это, наверное, его чисто физиологически, ее мужчину и эмоции, которые он мне доставлял».

Девушка уверена, Королева обратилась в полицию из ревности:

«Я думаю что она узнала о нас и поэтому решила так сделать. Это просто отомстить».

Какие отношения на самом деле связывали актрису и стриптизера — известно только им двоим. Ясно одно — Королева и Тарзан не собираются расставаться. Они приняли решение перевернуть страницу и жить дальше. А вот Анастасии Шульженко забыть о скандале будет намного сложнее.