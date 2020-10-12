У сына помощи не прошу: отец Урганта объяснил свои слова о нехватке денег

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 58

Андрей Ургант заявил, что «на бутылку молока ему всегда хватит».

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; 5-tv.ru

Актер театра и кино Андрей Ургант не нуждается в помощи и не сетует на бедность из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru. Он заверил, что его слова об отсутствии работы в театре неверно трактовали, когда брали интервью для сайта NEWS.ru. Издание утверждало, что артист жалуется на нищету.

«Что за бред? Они меня спровоцировали: они мне сказали, что Клара Новикова жалуется, что нет работы. Я сказал: „Да, нет работы“. И у меня нет работы, и деньги кончаются. И вообще нам будет запрещено после 65 лет на сцену выходить. Да, это так. <…> Мне хватает — на кусок хлеба и на бутылку молока мне всегда хватит», — заявил актер.

По его словам, артисты всегда были людьми, чьи доходы зависят от ситуации. Однако это не повод жаловаться и сетовать. Сам он не нуждается в поддержке — даже от родного сына, который обеспечивает огромную семью.

«Что значит „сын поддерживает“? У сына семья, состоящая из восьми человек! У него две сестры, у каждой по ребенку, у каждого ребенка по мужу, и еще тесть и теща. И все это оплачивает он. Я-то тут при чем? Он вообще не обязан мне помогать, тем более я не прошу у него никакой помощи», — возмутился Ургант-старший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд сильнее всего пострадал от пандемии коронавируса.

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