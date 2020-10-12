Три человека погибли в результате стрельбы под Нижним Новгородом
Местный житель стрелял в людей, ожидавших автобус под Нижним Новгородом из ружья.
Фото: Ихвестия / Алексей Майшев
Три человека погибли, еще трое получили ранения на автобусной остановке под Нижним Новгородом.
По информации 5-tv.ru, стрельбу по людям из ружья открыл местный житель. Мотивы его поступка пока неизвестны. После совершенного преступления нападавший убрал оружие в рюкзак и скрылся в близлежащем лесу.
В настоящее время ведется его розыск. Организовываются группы для прочесывания лесополосы.
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