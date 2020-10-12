Три человека погибли в результате стрельбы под Нижним Новгородом

Три человека погибли, еще трое получили ранения на автобусной остановке под Нижним Новгородом.

По информации 5-tv.ru, стрельбу по людям из ружья открыл местный житель. Мотивы его поступка пока неизвестны. После совершенного преступления нападавший убрал оружие в рюкзак и скрылся в близлежащем лесу.

В настоящее время ведется его розыск. Организовываются группы для прочесывания лесополосы.