Стала известна личность мужчины, расстрелявшего людей на остановке

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, погибли четыре человека, еще три получили ранения.

Стала известна личность мужчины, расстрелявшего людей на остановке

Фото: www.globallookpress

Стала известна личность мужчины, который открыл стрельбу по людям, стоящим на остановке в поселке Бор Нижегородской области. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник — 40-летний местный житель по имени Андрей.

На данный момент известно о четырех жертвах и троих пострадавших. Сообщается, что люди ждали свой автобус, когда мужчина неожиданно открыл стрельбу.

В настоящий момент его разыскивают правоохранители.

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