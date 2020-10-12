Стала известна личность мужчины, расстрелявшего людей на остановке

Стала известна личность мужчины, который открыл стрельбу по людям, стоящим на остановке в поселке Бор Нижегородской области. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник — 40-летний местный житель по имени Андрей.

На данный момент известно о четырех жертвах и троих пострадавших. Сообщается, что люди ждали свой автобус, когда мужчина неожиданно открыл стрельбу.

В настоящий момент его разыскивают правоохранители.