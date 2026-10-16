Опубликованы кадры, связанные с освобождением Доброполья в Донецкой Народной Республике. Город, который являлся одним из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении, перешел под контроль российских военных. Видеоматериалом делится 5-tv.ru.

О взятии населенного пункта начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

По словами Герасимова, военнослужащие группировки «Центр» завершили ликвидацию окруженных формирований противников в Доброполье. Кроме того, российские подразделения установили контроль над Сергеевкой.

Начальник Генштаба также сообщил о результатах действий российских войск за последние полтора месяца. Под их контроль перешли 92 населенных пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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