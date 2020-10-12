Центробанк выпустил монету в 25 рублей, посвященную медикам

Монета в 25 рублей появится в России и будет посвящена самоотверженному труду врачей в период пандемии. Об этом сообщает Центробанк.

На оборотной стороне изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи.

Памятная 25-рублевка будет выпущена массовым тиражом в пять миллионов штук.