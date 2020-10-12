Центробанк выпустил монету в 25 рублей, посвященную медикам
Памятную монету выпустят тиражом в пять миллионов штук.
Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru
Монета в 25 рублей появится в России и будет посвящена самоотверженному труду врачей в период пандемии. Об этом сообщает Центробанк.
На оборотной стороне изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи.
Памятная 25-рублевка будет выпущена массовым тиражом в пять миллионов штук.
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