Российский боксер-профессионал армянского происхождения Петрос Ананян предупредил своего коллегу Мурата Гассиева перед решающим боем с американцем Кевином Джонсоном о сильных сторонах его соперника. При этом он выразил уверенность в том, что россиянин одолеет оппонента, хоть и не одной левой.

«Давайте посмотрим, кто такой Кевин Джонсон. Это боксер с большущим опытом. У него были большие бои, мы помним, что у него был поединок со старшим Кличко. Нужно отметить, что у Кевина очень хорошая защита. Он очень скользкий боец, у него большой опыт. <…> По поводу боя, я уверен, что Мурат у него выиграет, но нелегко. Как я уже сказал, у Кевина Джонсона очень хорошая защита, он опытный, скользкий. Я думаю, что Мурат Гассиев выбрал очень правильного оппонента», — сказал Ананян.

Также он отметил, что Гассиев недавно перешел в новую категорию по весу. Это, по его мнению, говорит о развитии спортсмена.

«Хотелось бы еще сказать по поводу супертяжелого веса, в который перешел Мурат Гассиев: я думаю, что это очень правильный шаг, новая мотивация, новый импульс. Я думаю, что ему будет интересно попробовать себя в этом весе. Мощности ему будет хватать», — похвалил коллегу боксер.

Петрос Ананян — чемпион по версии IBF International (2017—2018) в первом полусреднем весе. Также он входит в ТОП—15 рейтинга IBF.

К слову, 12 октября Мурат Гассиев отмечает день рождения. Об этом не забыли в Федерации бокса России. В ее аккаунте в Instagram поздравили спортсмена и в его честь решили вспомнить один из самых его знаменитых нокаутов.

«Верим, что у Мурата впереди еще много больших свершений!» — написали в федерации.

Instagram @russianboxingfederation

Битва за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA International между Муратом Гассиевым и Кевином Джонсоном назначена на 31 октября. Она пройдет в Сочи. Для Гассиева, ранее выступающего в категории первого тяжелого веса, соревнование станет дебютом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мурат Гассиев пригласил дерзкого боксера из США в Северную Осетию.