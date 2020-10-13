Онкопрепараты на 100 миллионов рублей: в преступной схеме кражи лекарств для больных раком замешаны только медсестры?

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Следствие выясняет, можно ли провести махинации подобного масштаба без ведома главврача и руководства клиники.

Фото, видео: www.globallookpress / Frank May; 5-tv.ru

Весь день в четырех районных судах Петербурга шли заседания по так называемому «делу онкологов». Из 16 задержанных, десять отпустили под домашний арест, шестерых отправили в СИЗО на два месяца.

Среди них главный фигурант — официально безработный Сергей Войтович, его задержали с крупной суммой и партией рецептурных онкопрепаратов. А затем в арендованной квартире нашли целый склад лекарств. А еще деньги, монеты, золотые слитки. На сотни миллионов рублей.

Артур Ломидзе следит за процессом.

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