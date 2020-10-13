Онкопрепараты на 100 миллионов рублей: в преступной схеме кражи лекарств для больных раком замешаны только медсестры?

Весь день в четырех районных судах Петербурга шли заседания по так называемому «делу онкологов». Из 16 задержанных, десять отпустили под домашний арест, шестерых отправили в СИЗО на два месяца.

Среди них главный фигурант — официально безработный Сергей Войтович, его задержали с крупной суммой и партией рецептурных онкопрепаратов. А затем в арендованной квартире нашли целый склад лекарств. А еще деньги, монеты, золотые слитки. На сотни миллионов рублей.

Артур Ломидзе следит за процессом.