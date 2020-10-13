В Грозном после перестрелки ликвидированы два боевика

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Марина Неруцких
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По предварительной информации, правоохранители выехали на вызов и столкнулись с бандитской группой.

В Грозном после перестрелки ликвидированы два боевика

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

В Грозном произошло столкновение правоохранителей с бандитской группировкой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в результате перестрелки были нейтрализованы два члена бандформирования. Кроме того, ранения получил один из оперативников, прибывших на место.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе переулка 30-й участок. Правоохранители выехали на вызов и столкнулись с бандгруппой.  Личности ликвидированных боевиков в настоящее время устанавливаются.

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