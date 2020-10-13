Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое
Только за 2019 год злоумышленники увели с карт шесть с половиной миллиардов рублей.
Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru
Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое. По данным генеральной прокуратуры с января по август выявлено более ста семи тысяч подобных преступлений. Рост отмечен в 35 субъектах страны.
Активность хакерских группировок в этом году отмечают и в Центробанке. Обзванивать граждан и обманом получать доступ к их банковским данным мошенники стали в четыре раза чаще чем в прошлом году.
К слову, за 2019 год злоумышленники увели с карт россиян шесть с половиной миллиардов рублей.
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