Почему пышным девушкам нельзя скрывать щиколотки? Рассказывает Эвелина Хромченко

Телеведущая Эвелина Хромченко неоднократно советовала женщинам обратить внимание на укороченную модель брюк. Модный эксперт считает, что этот актуальный предмет гардероба не только омолаживают, но и делают образ современнее из-за открытых лодыжек.

В эфире «Модного приговора» стилисты шоу подобрали для полной женщины укороченные брюки, но такой стиль не понравился мужу участницы фэшн-шоу. Тогда Хромченко призвала девушек подобной комплектации включить такую одежду в гардероб. Эксперт объяснила, что длинная модель брюк не будет выигрышно смотреться на полной фигуре.

«Если ей удлинять все это, то представьте, при костюме-тройке и очень взрослой комплекции вашей жены, если мы не поставим вот эту легонькую точку, не покажем девичью щиколотку, то мы сделаем ее тяжелой. Потому что начнут играть другие детали громче, чем сейчас играет ее щиколотка. Ни в коем случае нельзя это закрывать!», — заключила телеведущая.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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