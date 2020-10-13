5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка — 18-летнего Данила Монахова. У забора дачного поселка выставлено оцепление. Криминалисты и следователи выполняют осмотр места происшествия.

Региональный Следственный комитет по факту кровавой бойни возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной версии, накануне дерзкого преступления — 11 октября молодой человек приехал в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области в гости к бабушке. Вместе с отцом в этот же день парень сходил на охоту.

«На следующий день, 12 октября 2020 года в дневное время, вооружившись огнестрельным оружием, он беспричинно произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших — его родная бабушка», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. В отношении покончившего с собой юного злоумышленника будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

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