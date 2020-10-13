Кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка — видео и фото

|
Василий Заика
Эксклюзив 67

По факту кровавой бойни в деревне Большеорловское Борского района возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка — 18-летнего Данила Монахова. У забора дачного поселка выставлено оцепление. Криминалисты и следователи выполняют осмотр места происшествия.

Региональный Следственный комитет по факту кровавой бойни возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной версии, накануне дерзкого преступления — 11 октября молодой человек приехал в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области в гости к бабушке. Вместе с отцом в этот же день парень сходил на охоту.

«На следующий день, 12 октября 2020 года в дневное время, вооружившись огнестрельным оружием, он беспричинно произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших — его родная бабушка», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. В отношении покончившего с собой юного злоумышленника будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал хронику расстрела под Нижним Новгородом и основные версии.

Кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка — видео и фото

1/5

СК РФ

2/5

СК РФ

3/5

5-tv.ru

4/5

5-tv.ru

5/5

5-tv.ru

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.02
-0.01 91.00
0.28
ТОП-3 знаков зодиака, которым не повезет в октябре

Последние новости

12:11
Ученый связал гибель морских животных на Камчатке с природными явлениями
12:04
Побоище в московском салоне красоты: парикмахеры устроили драку — видео
11:50
В убийстве новосибирской девушки-трансгендера подозревают полицейского
11:44
Топ-менеджеров «Сбербанк страхование жизни» обвинили в изнасиловании
11:35
Кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка — видео и фото
11:31
Почему в России так много тридцатилетних девственников? — объясняют сексологи

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которым не повезет в октябре
Как сегодня выглядит и чем занимается первая девушка Саши Белого из «Бригады»
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...