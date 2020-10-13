Видео: из домашнего питона в США вытащили одеяло

В США ветеринары спасли жизнь питона, который проглотил теплое одеяло и едва не умер. Об этом стало известно, когда небольшая клиника IM Pet Doc в Лас-Вегасе разметила видео операции на своей странице в TikTok.

Домашней любимице по кличке Орора стало плохо, когда она проглотила кролика. Но вскоре ее хозяйка поняла истинную причину случившегося, обнаружив пропажу одеяла. Она сразу обратилась за помощью.

На тот момент змея длиной почти четыре метра была совсем плоха. Ей потребовалось сделать анестезию, а плотное одеяло вытащить через горло. Этому мешали мощные челюсти Ороры, но ветеринарам удалось справиться. Питон уже пошел на поправку.

«Одеяло было огромным», — поделились ветеринары позже с подписчиками.

TikTok @@im.pet.doc

Ранее 5-tv.ru писал, как посетитель зоопарка спас оленя из объятий голодного питона.