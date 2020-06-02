Видео: посетитель зоопарка спас оленя из объятий голодного питона

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Алиса Старжевская
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Помощь пришла в тот момент, когда змея была готова проглотить животное.

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Фото, видео: Twitter @papakrab, TASS/UIG

Посетитель открытого зоопарка Кхао Кхео в Тайланде бросился на помощь оленю, который был на волоске от съедения огромным питоном.

На видео, которое разошлось по соцсетям, видно, как питон обхватил животное, пытаясь его проглотить. Мужчина не стал дожидаться завершения трапезы и начал бить по змее веткой и палкой. Это отпугнуло питона, и он высвободил оленя из своих объятий, который в испуге убежал в лес.

Как сообщает Asia One, видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. В то время как одни похвалили мужчину за спасение жизни, другие посчитали, что люди не должны вмешиваться в естественный ход вещей.

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