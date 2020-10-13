Хлеб, лен и огонь: гадания и заговоры на Покров Пресвятой Богородицы

Любимый православными христианами праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. В этот день все ждут первого снега, а девушки молятся о скорой свадьбе, ведь фата невесты — тот же покров. А еще существует множество заговоров и гаданий на Покров. Те, кто пробовал, уверены в их силе.

Гадания на Покров

Большинство гаданий на 14 октября связаны с поиском второй половинки для незамужних девушек.

Во сне

Накануне они пекли хлеб, заворачивали его в лен и относили в сарай. Затем следовало произнести специальные слова.

«Ряженый, жених мой сужений, приходи хлебушка отведать».

Если девице суждено было скоро найти жениха, он являлся ей во сне, пишет «На кону».

Более простой способ гадания заключался в правильных словах перед сном.

«Зорька-зарница, красная девица, Мать Пресвятая Богородица! Покрой мои скорби и болезни твоей фатою! Приведи ко мне суженого ряженого», — эта фраза помогала увидеть во сне лицо будущего мужа.

На свечу

С раннего утра девушки спешили в церковь, чтобы раньше других поставить свечу иконе Богородицы. Та, кто делала это первой, раньше всех выходила замуж. Можно было многое узнать и по пламени этой свечи.

Горит ровно и тихо — будет спокойная судьба, без проблем и неудач;

Горит ярко и трещит — жизнь с мужем будет веселой и полной интересных событий;

Горит ярким белым пламенем — в семье будет много детей.

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На нить

Девушки собирались и поджигали нитки одинаковой длины. У кого нить догорала последней, раньше всех должна была приметить жениха. А если тухла почти сразу, не дойдя и до середины, замужество в ближайший год девице не светило.

На предмет

Это гадание подсказывало барышням, какой будет их замужняя жизнь. Следовало завернуть в одинаковые платки или спрятать в чашки предметы. Каждая выбирала свой сверток, а то, что было внутри, говорило ей о будущем.

сахар — к сладкой жизни;

зола — к бедам и невзгодам;

рюмка — к веселью;

украшение — к богатству;

луковица — к слезам;

кольцо — к скорой свадьбе.

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С лепестками цветов

Горсть лепестков следовало бросить на дно колодца, а затем набрать себе ведро воды. Если в нем оказывался хотя бы один лепесток, то в семье обещались мир и согласие.

Заговоры на Покров

От матери к дочери передавались многочисленные заговоры, которые следовало помнить. На Покров многие из них могли помочь девушкам найти свою любовь и избежать несчастливого замужества.

На зарю

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На рассвете и закате можно было просить о многом. Например, пожелать себе хорошего и доброго супруга.

«Покров — Пресвятая Богородица — покрой мою бедную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником».

На воду

В среду, пятницу или субботу перед праздником следовало заранее набрать воды, а на Покров процедить ее через решето. Затем — побрызгать ею на членов семьи, чтобы привлечь удачу.

«Пресвятая Богородица, пусть в моем доме счастье родится, растет и крепнет, да никогда не исчезнет. Подари родным здоровья и добра, а хозяйству — красны ворота».

Помогала вода и защититься от измен. На ночь обручальное кольцо мужа клали в стакан со святой водой, а саму емкость ставили под кровать. С утра кольцо возвращалось на палец мужа, а жена умывалась святой водой. Затем жена обтирала тело мужа бельем, а он его надевал. Но главной была фраза-заговор перед сном.

«Кольцо — без конца, а мой муж — со мной у венца. Я для него верная жена, а он для меня навсегда».

На хлеб и лен

Тот заговор — прямое продолжение гадания с хлебом. Чтобы во сне не просто явился будущий жених, а именно тот, кто нравится, нужна была небольшая хитрость. Симпатичных им парней девушки старались угостить хлебом, а в карман им клали льняную нитку, чтобы привлечь их внимание к себе.

В бане

Больным приписывалось на Покров до обеда вымыться в бане, приговаривая:

«Пусти, баня, помыться, чтобы оздоровиться. Тело веником погладь, да и мне здоровье поладь».

После мытья следовало вытереться полотенцем и припрятать его до следующей хвори дома. Если болезнь вернется, можно было укутаться в эту тряпицу, чтобы она помогла вылечиться.

На звезды

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Перед сном, нарядившись в новое белье, простоволосая девушка должна была смотреть на небо и просить о женихе. Он должен был после этого явиться во сне.

«Покрой снежком землю, а меня женишком».

Для мужчин

Хотя гадания на Покров считались делом сугубо женским, существовал и ритуал для мужчин, пишут «Секреты красоты». Желающим найти невесту и поскорее жениться парням следовало поклониться четырем сторонам света и попросить для себя семейного счастья.

«Встану я, поклонясь, выйду, перекрестясь, дай мне, Покрова, мужского добра — дом, жену и сына, чтобы была полная домина».

Говорили, что после этого заговора молодой человек обязательно встречал будущую супругу и вскоре играл свадьбу.

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