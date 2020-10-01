Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2020 года

Рунические символы тесно связаны с астрологией. Объединяясь с магией древних жрецов, астрология позволяет получить самые точные предсказания для зодиаков. Гадание по древним рунам – целая наука, которая подвластна отнюдь не каждому, но ее пророчества поражают своей точностью. Известный провидец Игорь Вечерский специально для 5-tv.ru составил свой рунический гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака.

Овен

В начале месяца (Эйваз) для вас наступит время больших перемен. Также в этот период будет наполнен конфликтными ситуациями с людьми, но вы сможете извлечь из этого пользу. В середине месяца (Дагаз) откроются возможности для перехода на другой уровень, необходимо лишь оставить прошлое позади. В конце месяца (Кено п) (перевернутая руна — Прим. ред.) говорит о том, что вы недостаточно внимания уделяете контролю над ситуацией. Постарайтесь сосредоточиться, быть внимательным и держать все в своих руках.

Телец

В начале месяца (Райдо) период открытия новых путей, новых поездок и путешествий, а также – хорошее время для новых проектов. В середине месяца (Феху) время материального благосостояния и успеха в любых финансовых делах: инвестиции, вложения, крупные покупки. В конце месяца (Уруз) вы будете полны энергии и сил, необходимо будет лишь найти возможности реализовать свой потенциал.

Близнецы

В начале месяца (Перто п) не следует менять своего направления, лучше вам действовать как ранее, без изменений. Займитесь текущими делами, закройте все сопутствующие вопросы. В середине месяца (Тейваз) время для настоящей победы. Вы сможете достичь успеха, но лишь приложив достаточное количество усилий. В конце месяца (Соуло) вы сможете показать свои лучшие качества, проявить себя наилучшим образом.

Рак

В начале месяца (Альгиз п) существующие риски призывают вас быть более осторожными, обратите внимание на уже достигнутое, пока этого вполне достаточно. В середине месяца (Лагуз п) говорит о вероятности некоторых неожиданностей, но вы сможете использовать их в своих целях. В конце месяца (Иса) время течения хода событий по заранее проложенному пути. Оно не предполагает серьезных перемен, постарайтесь закончить начатое ранее.

Лев

В начале месяца (Феху п) призывает к осторожности в финансовых вопросах. Внимательно относитесь к материальным средствам, не допускайте необдуманных трат. В середине месяца (Райдо) хороший период для открытия новых дорог и начала новых дел. В конце месяца (Манназ) время для саморазвития и личностного роста.

Дева

В начале месяца (Беркана) время прогресса и улучшения сложившихся обстоятельств. В середине месяца (Иса) события и процессы, заложенные ранее будут течь своим чередом, без особых изменений, не противьтесь этому. В конце месяца (Хагалаз) неспокойное время, когда стихия будет бушевать. Однако, это даст вам возможность использовать энергию в своих целях и направить ее в правильное русло.

Весы

Начало месяца (Манназ) время для развития своих внутренних качеств, сделайте акцент на этом. (Гебо) время удачного партнерства, достижения совместных целей, работы в команде. В конце месяца (Ингуз) продолжается время удачного взаимодействия с людьми, что будет вызывать только положительные эмоции.

Скорпион

В начале месяца (Лагуз) время положительного стечения обстоятельств по заранее спланированным параметрам. В середине месяца (Вуньо п) не предъявляйте слишком большие требования к себе, обратите внимание на уже достигнутое вам. В конце месяца (Наутиз) текущие процессы слегка приостановятся, что даст вам возможность осмыслить их важность и необходимость в вашей жизни.

Стрелец

В начале месяца (Манназ) следует обратить внимание на свое окружение, осмыслить, какого человека рядом вам не хватает, и постараться его найти. В середине месяца (Райдо) удачное время для начала новых проектов, хорошая идея – отправиться в спонтанное путешествие. В конце месяца (Эваз) отличное время, чтобы создать деловой союз, а также поездки в результативную командировку.

Козерог

В начале месяца (Манназ п) постарайтесь приглядеться к окружающим вас людям, пересмотрите их роль в вашей жизни. В середине месяца (Иса) перемены будут крайне маловероятны, однако, это лучшее время, чтобы продолжить начатое, и завершить дела с блеском. В конце месяца (Беркана) увеличит потенциал для совершения полезных действий, увеличит шансы для вашего роста.

Водолей

В начале месяца (Беркана) благоприятный потенциал создаст женская созидательная сила. Это создаст перспективы для плавного улучшения создавшихся условий. В середине месяца (Гебо) период, когда очень важным станет партнерство, союзы и совместный успех. В конце месяца (Иса) все процессы будут идти так, как было продумано и спланировано ранее.

Рыбы

В начале месяца (Дагаз) время для перехода к новому этапу, оставив прошлое позади. В середине месяца (Уруз) период будет обусловлен большой силой, энергией и потенциалом. Найдите пути и способы для реализации себя, постарайтесь не упустить предоставляющиеся возможности. В конце месяца (Эйваз) возможны резкие перемены в одной из сфер жизни, не исключены также и конфликтные ситуации с окружающими.

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