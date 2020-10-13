Юлия Ковальчук опубликовала эмоциональное фото с младенцем в роддоме

37-летняя певица поделилась в Instagram трогательным снимком, который был сделан еще в роддоме. На нем счастливая мать впервые принимает новорожденную малышку из рук супруга Алексея Чумакова.

«Кто бы что ни говорил, но счастливее момента рождения своего ребенка в жизни нет», — призналась Юлия в описании под фото.

Instagram @juliakovalchuk

Певица добавила, что она и папа «всегда будут рядом».

Поклонники звездной пары умилились нежной архивной фотографией и присоединились к поздравлениям. «Пусть доченька всегда будет здорова. Всех земных благ», «здоровья малышке», — написали фолловеры.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков счастливы вместе уже 12 лет, 7 из которых в браке. 12 октября 2017 года звездная пара впервые стала родителями. Три года супруги не решались показывать публике свою дочь Амелию. В августе нынешнего года Чумаков резко отреагировал на просьбу поклонников познакомить их с девочкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей и Юлия мечтают о сыне. Певец признавался, что для пополнения семейства супруги будут чаще заниматься любовью.