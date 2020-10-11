«Будем чаще заниматься любовью»: Алексей Чумаков мечтает о сыне от Юлии Ковальчук

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Татьяна Меркер
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Певец, рассуждая об отцовстве, не стал скрывать, что задумывался о пополнении в семье.

«Будем чаще заниматься любовью»: Алексей Чумаков мечтает о сыне от Юлии Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Эстрадный певец Алексей Чумаков уже семь лет живет в счастливом браке с экс-солисткой «Блестящих» Юлией Ковальчук. До свадьбы они встречались еще около пяти лет, а три года назад в союзе родилась девочка Амелия. Пока мама Юлия все свободное время проводит с малышкой, звездный отец не скрывает, что мечтает еще и о сыне.

В последнем интервью для шоу на федеральном канале певец упомянул и материальную выгоду рождения второго ребенка.

«Я очень хочу сына. Будем заниматься с женой чаще любовью, чтобы это рано или поздно произошло. Да и 400 тысяч рублей, которые даст государство за рождение второго ребенка, никогда не помешают», — заметил Алексей Чумаков.

Певца уже давно тянет к тихому домашнему уюту и комфорту. Еще до начала пандемии он перестал выходить в свет со своей супругой, предпочитая оставаться дома. Юлия по началу обижалась на супруга, но потом привыкла и перестала злиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь годовщины Чумаков опубликовал трогательный снимок со свадьбы с Юлией Ковальчук.

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