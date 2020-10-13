В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег

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Василий Заика
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Соответствующая инициатива изложена в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег

Фото: Depositphotos / Fotofabrika

Создание цифрового рубля как новой формы денег допустили в Центральном банке (ЦБ) РФ. О наличии соответствующей инициативы сказано в докладе, который опубликован на сайте регулятора.

Авторы идеи предполагают, что цифровой рубль будет осуществлять три функции — являться платежным средством, мерой стоимости, а также средством сбережения. Россияне смогут совершать переводы и расчеты в режиме онлайн. Кроме прочего, цифровой рубль при отсутствии доступа в интернет заменит наличные.

«Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас один рубль наличными эквивалентен одному безналичному рублю, так и один цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них», — цитируют доклад Центробанка «Известия».

Процедура введения цифрового рубля в оборот потребует развертывания дополнительной платежной инфраструктуры. Данная мера поможет укрепить надежность и устойчивость бесперебойной работы системы и денежных расчетов в стране. Как отметили в ЦБ РФ, указанные факторы — одни из важных условий финансовой стабильности в целом.

Отмечается, что цифровой рубль не войдет в разряд криптовалют, так как они не имеют единого эмитента и не гарантируют защиту прав потребителей. Решение о выпуске новой формы денег в России еще не принято.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое.

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