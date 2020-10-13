Лысакова сняли с поста первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству

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Алина Потёмкина
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Сам парламентарий не нашел это решение неожиданным.

Лысакова сняли с поста первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству

Фото: ТАСС / Andreyev Vladimir

Вячеслава Лысакова сняли с поста первого зампреда комитета Госдумы РФ по государственному строительству. Такое решение приняли депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС.

«Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству», — говорится в сообщении.

Сам парламентарий назвал это решение ожидаемым в беседе с агентством. По его мнению, оно связано с его комментариями в личном Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вячеслав Лысаков прокомментировал идею бесплатного проезда в транспорте в РФ.

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