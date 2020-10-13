«Монета», приставка и наушники: какие новинки от Apple ждать на презентации

Новая презентация от Apple станет уже второй за осень. В сентябре Тим Кук так и не представил 12-й iPhone, а теперь сделает это. Также зрителей ждут еще три версии этого смартфона и множество новинок. Каких именно?

Apple AirPods Studio

Новые полноразмерные беспроводные наушники станут достойным пополнением линейки AirPods. Тем более, что «яблочники» давно просили дать им их. Скорее всего, наушники с датчиком присутствия будут представлены в двух вариантах: стандартные за 350 долларов и премиум-класса за 600 долларов. Вторые будут выполнены с отделкой из кожи и металла, но работать будут идентично с первыми, пишет РИА Новости.

Apple AirTag

Нечто совершенно новое для бренда, но не факт, что востребованное у пользователей. Этот гаджет размером с монету будет помогать искать смартфон, автомобиль на парковке или потерянные ключи. Волшебная «монета» будет работать на чипе U1, который есть во всех гаджетах бренда с технологией Ultra Wideband. По сути, это обновленный Bluetooth.

MacBook с процессором ARM

Еще одна долгожданная интрига от бренда. Компания давно собиралась перейти на процессоры ARM и забыть о x86. Назвали процессоры Apple Silicon, однако подробностей и технических характеристик пока не сообщалось. Дебют процессора состоится в модели ноутбука MacBook Pro с экраном в 13 дюймов.

Apple TV 2020 и Apple HomePod mini

Ожидаемые на Западе, но не слишком актуальные в России новинки. Дело в том, что умная колонка не сможет заменить обычные HomePod 2018 года. А приставка Apple TV 2020 предназначена для просмотра на большом экране фильмов со стримингового сервиса Apple TV+. Он популярен в США, но в России им почти никто не пользуется, предпочитая Netflix и местные аналоги.

А что дальше?

Некоторые эксперты считают, что далеко не все из новинок покажут на второй осенней презентации. Скорее всего, в ноябре пройдет отдельное мероприятие. Именно там представят MacBook Pro с процессором ARM. Быть может, и премьеру ряда новых гаджетов тоже отложат на месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сентябре Apple представила новую «дешевую» модель часов Watch Series SE.