В Уголовном кодексе появится понятие «уголовный проступок»

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Поправки к Уголовному кодексу одобрил Верховный суд.

Фото, видео: Depositphotos / kelpfish; 5-tv.ru

В Уголовном кодексе появится новое понятие — уголовный проступок. Соответствующие поправки одобрил Верховный суд.

Под это понятие попадают «легкие» преступления, к примеру, кража, мошенничество, незаконное предпринимательство или уклонение от уплаты кредита. Правда, с оговоркой, что нет отягчающих обстоятельств, возмещен ущерб и нет непогашенной или неснятой судимости.

Ну и, конечно, если человек подобным образом оступился впервые. Всего Верховный суд предлагает отнести к уголовным проступкам 112 составов преступлений, включая 53 в сфере экономики. В прошлом году по этим статьям было осуждено более 85 тысяч человек. Так что теперь в случае, к примеру, мелкого воровства, провинившегося вместо уголовной ответственности, будут наказывать общественными работами или штрафом. И никакого пятна на биографии.

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