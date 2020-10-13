В Уголовном кодексе появится понятие «уголовный проступок»

В Уголовном кодексе появится новое понятие — уголовный проступок. Соответствующие поправки одобрил Верховный суд.

Под это понятие попадают «легкие» преступления, к примеру, кража, мошенничество, незаконное предпринимательство или уклонение от уплаты кредита. Правда, с оговоркой, что нет отягчающих обстоятельств, возмещен ущерб и нет непогашенной или неснятой судимости.

Ну и, конечно, если человек подобным образом оступился впервые. Всего Верховный суд предлагает отнести к уголовным проступкам 112 составов преступлений, включая 53 в сфере экономики. В прошлом году по этим статьям было осуждено более 85 тысяч человек. Так что теперь в случае, к примеру, мелкого воровства, провинившегося вместо уголовной ответственности, будут наказывать общественными работами или штрафом. И никакого пятна на биографии.