Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиака 14 октября?

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал о предстоящем противостоянии Марса, которое ожидает жителей планеты Земля в ночь на 14 октября, в 2-2:30 ночи. По его словам, это астрологическое событие несет за собой обострение всех негативных эмоций, однако на представителей знаков зодиака оно влияет по-разному.

Первая группа знаков — те, кому не повезло. Овны, Весы, Раки и Козероги больше других почувствуют на себе силу влияния коварного Марса. Им следует быть осторожными, чтобы избежать неприятных последствий всплеска эмоций.

«Сильнее всего будет влиять на Овнов. У них может быть вспыльчивость, раздражительность, импульсивность, вплоть до травм. Могут быть как драки, так и травмы бытового характера — порезы, ушибы. Весы — на них тоже будет влияние, но они избегают конфликтов, у них может быть сильное ощущение сгущающейся угрозы. Могут их притеснять. У Раков могут быть конфликты, переходящие в обиды, которые они могут затаить сильно и надолго. У Козерогов может быть упадок сил и какие-то противостояния с окружающими — козни на работе, например», — рассказал Седашёв.

Другой четверке знаков повезет больше. Водолеи, Близнецы, Львы и Стрельцы почувствуют прилив энергии, которую можно будет направить в позитивное русло.

«У Львов и Стрельцов обострятся их лидерские качества, желание направлять, активно влиять на окружающих, и им это будет хорошо удаваться. У Близнецов и Водолеев будет желание нести свои идеи, спорить, участвовать в дебатах», — заметил астролог.

Последняя группа знаков меньше всего ощутит на себе влияние грозного повелителя воинов, Марса. Девы, Рыбы, Тельцы и Скорпионы могут спать спокойно.

В качестве лекарства от излишней агрессии всем знакам зодиака астролог порекомендовал занятия спортом. Для тех, кто будет подвержен влиянию сильнее, умеренные тренировки, для остальных — активные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октября.