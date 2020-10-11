Дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октября?

Неделя с 12 по 18 октября может стать самой напряженной в 2020 году. Впереди ждут сразу три важнейших астрологические события. Как пережить их без последствий, рассказала для 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

Великое противостояние 13 и 14 октября

В течение двух дней — во вторник и среду 13–14 октября — будет наблюдаться противостояние трех планет: Солнца, Земли и Марса. Это положение напоминает натянутую до предела тетиву лука и может в любой момент привести к крупным агрессии, включая военную.

«Такое противостояние было 30 лет назад, когда развернулся конфликт в Нагорном Карабахе, — напомнила Никольская. — Сейчас мы видим, как конфликт продолжает нарастать и опять на тех же самых аспектах».

Великим противостоянием называют это выстраивание планет, когда Марс и земля находятся на расстоянии «всего» до 55 миллионов километров друг от друга. Сейчас оно составляет 65 миллионов километров — так бывает раз в два года. А максимально близко они бывают друг к другу раз в 18 лет.

Астролог в очередной раз посоветовала быть особенно внимательными и осторожными.

«Марс в квадратуре к Юпитеру, Сатурну и Плутону — это социальные планеты, которые сейчас в Козероге и оппозиции к Солнцу. Солнце в Весах, оно очень слабое, нежное и мечущееся. А Марс — агрессивный, твердый, жесткий и сейчас ретроградный. И это накладывает большой отпечаток на все, что происходит», — пояснила Никольская.

Из-за этого явления нужно быть осторожнее тем, кто работает в военной отрасли или промышленности, на опасных предприятиях. Пренебрежение техникой безопасности может стать смертельным.

«Сейчас возможны накладки, травмы и когда механизмы вдруг начинают себя вести не так, как вы ожидали», — предупредила эксперт по звездам.

Ретроградный Меркурий при ретроградном Марсе

В четверг 15 октября начнет разворачиваться из стационарного положения и двигаться в обратную сторону Меркурий.

«Ретроградный Меркурий накладывается на ретроградный Марс, все ваши дела повиснут, бесполезно сейчас договариваться, брать деньги в долг, что-то покупать, брать кредиты, ипотеку, — предупредила Алена Никольская. — Вы разочаруетесь, переплатите, могут быть сложности».

При этом Меркурий находится в оппозиции с Ураном. Этот крайне напряженный аспект всегда приводит к экономическим стрессам и «финансовому ралли».

«Посмотрите, как выросли мировые валюты по отношению к рублю. И дальше будет только усугубляться такой большой разрыв, — убеждена астролог. — Берегите себя и свои сбережения».

С этим согласна и «Экспресс газета» — большинству знаков зодиака лучше повременить с серьезными финансовыми вопросами.

Новолуние

Новолуние придется на пятницу 16 октября. На фоне конфликтных аспектов недели оно будет крайне напряженным и порой опасным для жизни человека.

«Будьте аккуратны за рулем, когда переходите дорогу. Постарайтесь воздержаться от любых поездок, сейчас они не принесут никакого позитивного результата», — посоветовала напоследок Никольская.

Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября.