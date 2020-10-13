Лоза предложил Самбурской лично «поднять» зарплату пожарным

Юрий Лоза, известный тем, что имеет авторитетное мнение практически по любому поводу и не стесняется его озвучивать, дал совет Настасье Самбурской. На днях актриса оскандалилась тем, что пренебрежительно отозвалась о пожарных и следователях. По ее мнению, люди этих профессий недостаточно зарабатывают для того, чтобы заинтересовать ее как потенциальные женихи.

«Люди выполняют важную и нужную работу, но получают маленькую зарплату. Тот, кто считает, что много зарабатывает, может поделиться с теми, кто зарабатывает мало. И не о чем будет говорить», — рассудил Лоза в беседе с изданием «НьюИнформ».

Настасья Самбурская получила лошадиную дозу критики за свои слова о пожарных от целого ряда известных людей. И не все были так сдержаны, как Юрий Эдуардович. Так, Иосиф Пригожин заявил, что актриса просто не знает, что такое настоящая любовь, от того и думает в первую очередь о деньгах. Еще жестче, отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Не пощадил артистку и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. Подробнее читайте в материалах 5-tv.ru.