«Замуж за кошелек»: Милонов оценил слова Самбурской о пожарных и следователях

Настасья Самбурская поступила очень честно, предупредив окружающих о своем подходе к выбору спутника жизни, заявил в беседе с 5-tv.ru депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Парламентарий, известный своей борьбой за нравственность, уверен, что теперь к актрисе после ее высказывания о пожарных приличные кавалеры даже близко не подойдут.

«Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек. Тогда и к ней надо так же относиться — не как к человеку, а как к набору массово-габаритных параметров», — заявил Милонов.

Он добавил, что молодость артистки недолговечна, и ей не стоит рассчитывать на то, что кто-то согласится быть с ней рядом, когда она будет в возрасте.

«Надо ей напомнить, что не всегда она будет молодой и для кого-то симпатичной. Когда она станет не такой молодой, то ее тоже бросят. Так что очень-очень честно с ее стороны — (признаться — Прим. ред.), что честные люди, не берущие взятки, ей не интересны», — резюмировал депутат.

Ранее Настасья Самбурская высказалась о зарплатах пожарных и следователей. Как рассказывал 5-tv.ru, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram, могла бы она выйти замуж за представителей этих профессий, актриса заявила, что они слишком мало зарабатывают, а обеспечивать своего избранника она не намерена.