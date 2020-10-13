Внучку Конкина пытались похитить с похорон матери

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Алина Потёмкина
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После смерти родительницы за девочкой ухаживает старший брат покойной.

Внучку Конкина пытались похитить с похорон матери

Фото: Instagram @mimimishka3377

Внучку Владимира Конкина пытались похитить прямо с похорон его дочери Софии. Об этом рассказала помощница знаменитого актера Елена Переселени в эфире программы Дмитрия Борисова на федеральном канале.

По словам женщины, к девочке подошли неизвестные и под предлогом того, что с ней кто-то хочет поговорить, пытались увести ребенка. Остановить их смогли родные со стороны знаменитого дедушки маленькой Алисы.

«Подошли какие-то женщины, подошел какой-то мужчина — я это тоже зафиксировала на телефон, зафиксировано было и другими людьми. И сказали, что с тобой должны переговорить некие люди. Но с нашей стороны, со стороны сына Владимира Алексеевича, девочка была посажена в машину и ее увезли. Кто эти люди, я понятия не имею», — сказала помощница актера.

Ведущий программы заявил, что удалось установить, кем были неизвестные похитители. В студию пригласили Наталью и Владимира Дьяковых, которые приходятся родственниками бывшей свекрови Софии Конкиной. По их словам, взять девочку к себе их попросила именно она. Однако на похороны в тот день они не пошли.

«Нет, мы не были на похоронах. <…> Но когда нам сказали, что решается судьба ребенка, мы готовы были подставить плечо», — сказали супруги.

По их словам, они слышали о том, что ребенка могут отправить в интернат. Когда стало известно, что Алиса будет жить у своего дяди Святослава, старшего брата матери, они успокоились и не стали ничего предпринимать. Кто пытался похитить девочку, так и остается неизвестным.

София Конкина погибла в бассейне столичного фитнес-центра при странных обстоятельствах. Трагедия случилась 24 сентября. В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Родные девушки уверяют, что утонуть она не могла, так как прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Безутешный отец Софии, Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Через адвоката он обратился с письмом к руководителю СК РФ с требованием расследовать трагедию, произошедшую с его дочерью как убийство. Ранее 5-tv.ru публиковал фото его обращения.

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