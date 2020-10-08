Эксклюзивные фото письма потерявшего дочь актера Конкина главе СК Бастрыкину
Звезда советских фильмов Владимир Конкин через адвоката обратился с письмом к руководителю СК РФ с требованием расследовать трагедию, произошедшую с его дочерью, как убийство.
Фото, видео: globallookpress.com /Anatoly Lomohov, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует эксклюзивные снимки письма, которое написал известный российский актер Владимир Конкин председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Звезда советских фильмов требует переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери Софии на убийство.
Дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. София оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.
Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.
Читайте также
82%
-0.17 91.70
-0.11
Нашли ошибку?