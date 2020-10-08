Эксклюзивные фото письма потерявшего дочь актера Конкина главе СК Бастрыкину

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Алиса Маркова
Эксклюзив 22

Звезда советских фильмов Владимир Конкин через адвоката обратился с письмом к руководителю СК РФ с требованием расследовать трагедию, произошедшую с его дочерью, как убийство.

Фото, видео: globallookpress.com /Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные снимки письма, которое написал известный российский актер Владимир Конкин председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Звезда советских фильмов требует переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери Софии на убийство.

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

Дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. София оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.

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