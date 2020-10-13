Россия вошла в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года

|
Светлана Александрова
23

Решение принято на сессии Генассамблеи Организации объединенных наций, за него проголосовали 158 государств.

Россия вошла в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года

Фото: ТАСС

Россия избрана в Совет ООН по правам человека. Решение было принято делегатами Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Женеве 13 октября. За него проголосовали 158 государств. Помимо России, в Совет вошли еще 14 стран: Украина, Узбекистан, Боливия, Китай, Великобритания, Франция, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан и Сенегал, сообщается на сайте организации.

Совет по правам человека был учрежден в 2006 году. Его члены избираются большинством голосов делегатов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования на три года. Новый трехлетний период начнется 1 января 2021 года. Россия уже входила в Совет с 2014 по 2016 годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ назвали выступление Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН одним из самых конструктивных.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиак...

Последние новости

23:28
Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиака 14 октября?
23:13
Россия вошла в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года
23:00
«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости
22:52
«Apple смог удивить»: эксперт по технологиям оценил iPhone 12
22:36
США готовы на взаимную заморозку ядерного арсенала с РФ — Биллингсли
22:28
Лавров заявил о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом

Сейчас читают

Обладательницы роскошных подарков от мужчин раскрыли в сети секрет успеха
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок