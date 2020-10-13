Россия вошла в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года

Россия избрана в Совет ООН по правам человека. Решение было принято делегатами Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Женеве 13 октября. За него проголосовали 158 государств. Помимо России, в Совет вошли еще 14 стран: Украина, Узбекистан, Боливия, Китай, Великобритания, Франция, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан и Сенегал, сообщается на сайте организации.

Совет по правам человека был учрежден в 2006 году. Его члены избираются большинством голосов делегатов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования на три года. Новый трехлетний период начнется 1 января 2021 года. Россия уже входила в Совет с 2014 по 2016 годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ назвали выступление Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН одним из самых конструктивных.