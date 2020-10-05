Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Выступление Владимира Путина на 75-й Генассамблее ООН иностранные журналисты и политологи назвали одним из самых конструктивных. Президент России четко обозначил пути решения основных мировых проблем.

В ООН поблагодарили Путина за предложение бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Медицинские службы пообещали его внимательно изучить.

Для США такой жест Владимира Путина, судя по всему, стал полной неожиданностью. На вопрос, воспользуется ли Дональд Трамп российской вакциной, пресс-секретарю Белого дома пришлось процитировать старый ответ президента.

«Президент уже говорил, что ему все равно, он просто хочет получить вакцину, которая работает. И он сказал: „Меня не волнует, из другой ли она страны. Я просто сниму шляпу перед ними“», — заявила Кейли Макинэни.

Вместе с тем многие издания отметили, что в борьбе с пандемией российский лидер призывает не искать виноватых, как, к примеру, сделал президент США, а объединить усилия. Об этом, в частности, пишет испанское издание Эль Мундо.

А их коллеги из ABC отметили: латиноамериканские страны наиболее заинтересованы получить вакцину «Спутник V». Подтвердил это и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он поддержал идею провести онлайн-конференцию для государств, которые хотят организовать производство нашего лекарства силами местных фарм-компаний.