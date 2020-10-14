Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за ряд преступлений

В общемировом тренде гуманизации наказания Верховный суд со второй попытки решил ввести в Уголовный кодекс новое понятие — «проступок». Это преступление небольшой тяжести, совершенное впервые и без серьезных последствий: без вреда здоровью, без угрозы для общества.

Вместо уголовного предлагаются иные формы наказания, например, штрафы в двукратном размере ущерба. Это, кстати, отличает новую версию законопроекта от прежней. Кому от этого станет легче — узнал Максим Облендер.