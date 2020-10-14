Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за ряд преступлений

Эфирная новость 55

Не тяжкие преступления станут «уголовным проступком» — их будут наказывать штрафом или обязательными работами, но у человека не будет судимости.

Фото, видео: Depositphotos / dianaduda; 5-tv.ru

В общемировом тренде гуманизации наказания Верховный суд со второй попытки решил ввести в Уголовный кодекс новое понятие — «проступок». Это преступление небольшой тяжести, совершенное впервые и без серьезных последствий: без вреда здоровью, без угрозы для общества.

Вместо уголовного предлагаются иные формы наказания, например, штрафы в двукратном размере ущерба. Это, кстати, отличает новую версию законопроекта от прежней. Кому от этого станет легче — узнал Максим Облендер.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.29
0.27 91.07
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:37
На Байконуре «Союз-2.1а» готовится к запуску — видео
5:27
Ягудин зло пошутил над разборками между Тутберидзе и Плющенко
5:14
Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за ряд преступлений
5:03
Седокова рассказала, за что и как отомстила любовнику матери
4:43
В центре Москвы загорелась гостиница
4:34
Московская клиника выдавала липовые справки об отсутствии COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок