Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за ряд преступлений
Не тяжкие преступления станут «уголовным проступком» — их будут наказывать штрафом или обязательными работами, но у человека не будет судимости.
Фото, видео: Depositphotos / dianaduda; 5-tv.ru
В общемировом тренде гуманизации наказания Верховный суд со второй попытки решил ввести в Уголовный кодекс новое понятие — «проступок». Это преступление небольшой тяжести, совершенное впервые и без серьезных последствий: без вреда здоровью, без угрозы для общества.
Вместо уголовного предлагаются иные формы наказания, например, штрафы в двукратном размере ущерба. Это, кстати, отличает новую версию законопроекта от прежней. Кому от этого станет легче — узнал Максим Облендер.
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