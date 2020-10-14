Коммунальщики Петербурга в квартиры жильцов будут попадать через суд
Однако если к делу подключится Фемида, то собственникам придется раскошелиться на штраф и оплату судебных издержек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru
Коммунальщики Петербурга нашли законный способ попасть в квартиры жильцов, которые не хотят пускать слесарей и электриков в свои квартиры. Через суд.
В таком случае они уже действуют не по собственному желанию, а во исполнение воли Фемиды, при поддержке судебных приставов, а у тех полномочия вплоть до принудительного вскрытия дверей. Ну и штраф конечно полагаются. Уточнил Линар Гинатуллин. Подробности в видеосюжете.
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